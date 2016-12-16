«Зенит» из-за возможного ухода Витселя нацелился на Ренато Аугусто

Петербургский «Зенит» рассматривает в качестве замены Акселю Витселю полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» и сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Как сообщает Tuttosport, интерес к бразильцу связан с вероятным переходом Витселя в «Ювентус». Мирча Луческу согласен отпустить игрока, а «Зенит» готов к переговорам о трансфере, так как бельгиец, согласно сообщению источника, не собирается продлевать действующий контракт с петербургским клубом. Издание отмечает, что сине-бело-голубые хотят получить за Витселя десять миллионов евро, а «Ювентус» готов заплатить шесть-семь миллионов евро плюс бонусы.

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Напомним, в конце августа 2016 года Витсель приезжал в офис «Ювентуса» для подписания контракта. Однако туринский клуб не смог договориться с «Зенитом» по условиям сделки, и трансфер сорвался. Осенью генеральный директор туринцев Беппе Маротта отмечал, что переход бельгийца - «отложенный трансфер». Контракт 27-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2017 года.

Ренато Аугусто в течение своей карьеры выступал за «Фламенго» (2005-2008), «Байер» (2008-2012) и «Коринтианс» (2013-2015). С января 2016 года чемпион Олимпийских игр в Рио играет в Китае за «Бэйцзинь Гоань». В 23 матчах местной Суперлиги 28-летний бразилец забил четыре гола.