Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Журова: Понимаю, что Первому каналу выгоднее показать «Давай поженимся», чем хоккей

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отмену прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале. Она сказала, что с пониманием относится к такому решению.

«Здесь всегда будет спор. Есть люди, которые хотят смотреть матчи на центральных каналах, но все-таки теперь у нас есть «Матч ТВ». Если бы встречу России и Чехии вообще нигде не показывали, это было бы не правильно, а так — нормально. Сейчас есть тенденция к тому, что центральные каналы передают спорт коллегам с «Матч ТВ», как профильному каналу.

В 19:00 основной зритель хоккея еще не вернулся домой с работы, поэтому Первому каналу выгоднее показать «Давай поженимся» для не работающих домохозяек. Я не оправдываю, но понимаю это», — цитирует Журову Lenta.ru.

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00 – 21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств», - говорится в пресс-релизе первого канала.

Подробнее о ситуации с отменой трансляции матча на Первом канале вы можете прочитать здесь.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еврохоккейтур. Россия – Чехия. ОнлайнЕврохоккейтур. Россия – Чехия. ОнлайнМатч Кубка Первого канала Россия - Чехия на сайте «Советского спорта».Стал известен состав сборной России на матч с ЧехиейСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии.Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!Борис Майоров: Раз у наших форвардов сил нет, пусть играют с чехами головой!Борис Майоров комментирует поражение россиян в матче со шведами на Кубке Первого канала. И дает совет – как действовать против чехов.Почему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПочему Первый канал отказался от Кубка Первого канала? Эксклюзивные подробностиПервый канал отказался показывать Кубок Первого канала по хоккею. Обозреватель «Советского спорта» разбирается в том, что произошло.Владимир Юрзинов: Возвращение Ковальчука в состав сборной для меня было очевидноКонсультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.Поквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – ЧехияПоквитаться с Соботкой! Превью матча Россия – Чехия«Советский спорт» представляет матч второго тура Кубка Первого канала, в котором Россия сыграет с Чехией.Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.Аркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеАркадий Ротенберг: Проигрыш шведам не расстроил. Наш план – победа на ОлимпиадеПредседатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на Международном хоккейном форуме выступил перед журналистами.«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого канала«Когда шайба будет у красных – кричи!» Как болеют на Кубке Первого каналаНа российских ледовых аренах уже не хуже, чем в НХЛ. «Советский спорт» рассказывает об антураже матча Швеция – Россия.Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с чехамиТренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что голкипер сборной России Игорь Шестеркин сыграет в матче Кубка Первого канала против команды Чехии.Ушла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведамУшла из сборной Знарка пацанская удаль! Или почему наши проиграли шведамОбозреватель «Советского спорта» ищет причины неудачного старта сборной России на Кубке Первого канала.Аркадий Ротенберг: У нас есть план, и по нему у нас стоит победа на ОлимпиадеПредседатель правления ФХР Аркадий Ротенберг обозначил задачу, которая стоит перед сборной России.Возвращение Шараповой, феерия Панарина и Тарасенко и дебаты о допинге в биатлоне. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.Владислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкийВладислав Третьяк: Был уверен в победе наших! И вдруг этот гол дурацкийПрезидент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в поединке со шведами на Кубке Первого канала – 1:3.Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)Не раздувайте скандал из-за шведского гимна! Что было после матча (видео)После матча Швеция – Россия (3:1) обозреватель «Советского спорта» побывал в микст-зоне.Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Олег Знарок: А почему я должен оценить игру именно Ковальчука? (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (3:1) послушал главного тренера Олега Знарка.Владислав Третьяк: Неожиданное поражение, ничто не предвещало такой результатПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Швейцарии в матче первого тура Кубка Первого Канала.А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложилсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.

Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Светлана Журова
Светлана Журовавсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости