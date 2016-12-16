Светлана Журова: Понимаю, что Первому каналу выгоднее показать «Давай поженимся», чем хоккей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отмену прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале. Она сказала, что с пониманием относится к такому решению.

«Здесь всегда будет спор. Есть люди, которые хотят смотреть матчи на центральных каналах, но все-таки теперь у нас есть «Матч ТВ». Если бы встречу России и Чехии вообще нигде не показывали, это было бы не правильно, а так — нормально. Сейчас есть тенденция к тому, что центральные каналы передают спорт коллегам с «Матч ТВ», как профильному каналу.

В 19:00 основной зритель хоккея еще не вернулся домой с работы, поэтому Первому каналу выгоднее показать «Давай поженимся» для не работающих домохозяек. Я не оправдываю, но понимаю это», — цитирует Журову Lenta.ru.

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19:00 – 21:00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств», - говорится в пресс-релизе первого канала.

Подробнее о ситуации с отменой трансляции матча на Первом канале вы можете прочитать здесь.