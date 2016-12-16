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Рафинья продлил контракт с «Баварией» до 2018 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский защитник «Баварии» Рафинья продлил контракт с клубом до 2018 года, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

31-летний бразилец перешел в «Баварию» из «Дженоа» в 2011 году. С тех пор защитник в составе немецкого клуба принял участие в 186 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал 22 голевые передачи.

В нынешнем сезоне Рафинья сыграл 13 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

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