Рафинья продлил контракт с «Баварией» до 2018 года

Бразильский защитник «Баварии» Рафинья продлил контракт с клубом до 2018 года, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

31-летний бразилец перешел в «Баварию» из «Дженоа» в 2011 году. С тех пор защитник в составе немецкого клуба принял участие в 186 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал 22 голевые передачи.

