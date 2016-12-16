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Отстранение норвежской лыжницы Йохауг продлено до 19 февраля 2017 года, ее дело будет рассмотрено в суде

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Временное отстранение норвежской лыжницы Терезы Йохауг продлено до 19 февраля 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт Антидопингового агентства Норвегии.

Напомним, что спортсменка была заподозрена в употреблении допинга. В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ. 

Антидопинговый орган рекомендовал дисквалифицировать спортсменку на 14 месяцев. Спортсменка оспорила это решение в суде Национального олимпийского комитета Норвегии. Ее дело будет рассматриваться 25-27 января следующего года. На этот период будет продлено ее временное отстранение от соревнований. В случае, если Йохауг будет признана невиновной, отстранение перестанет действовать.

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