Отстранение норвежской лыжницы Йохауг продлено до 19 февраля 2017 года, ее дело будет рассмотрено в суде
Временное отстранение норвежской лыжницы Терезы
Йохауг продлено до 19 февраля 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт
Антидопингового агентства Норвегии.
Напомним, что спортсменка была заподозрена в употреблении допинга. В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.
Антидопинговый орган рекомендовал дисквалифицировать спортсменку на 14
месяцев. Спортсменка оспорила это решение в суде Национального олимпийского
комитета Норвегии. Ее дело будет рассматриваться 25-27
января следующего года. На этот период будет продлено ее временное отстранение
от соревнований. В случае, если Йохауг будет признана невиновной, отстранение
перестанет действовать.