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Утвержден календарь DTM на 2017 год

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Организаторы немецких кузовных гонок (DTM) утвердили календарь на 2017 года.

Так российский этап на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдет с 21 по 23 июля.

Всего в этом году пройдет девять этапов. Первый и последний этап состоится в немецком «Хоккенхаймринге» с 5 по 7 мая и с 13 по 15 октября соответственно.

Календарь DTM 2017 года

5-7 мая — «Хоккенхаймринг» (Германия)
19-21 мая — «Лаузитцринг» (Германия)
16-18 июня — «Хунгароринг» (Венгрия)
30 июня — 2 июля — «Норисринг» (Германия)
21-23 июля — Moscow Raceway (Россия)
18-29 августа — «Зандвоорт» (Нидерланды)
8-10 сентября — «Нюрбургринг» (Германия)
22-24 сентября — «Шпильберг» (Австрия)
13-15 октября — «Хоккенхаймринг» (Германия).

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