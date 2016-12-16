Виталий Мутко: Пока не вижу предпосылок к отмене чемпионата мира 2018 по футболу

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко поделился мнением о возможности переноса чемпионата мира по футболу в 2018 году из России.



- Что касается отмены чемпионата мира 2018 по футболу, мне это даже обсуждать не хочется. Я пока не вижу предпосылок к этому. Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, все-таки второй доклад Макларена - он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное, мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Ранее член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.

Добавим, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.