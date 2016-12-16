Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен состояться 4 марта

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем следующем поединке.

«Процентов на 90 уже обговорено все. Бой 4 марта на UFC 209 с Тони Фергюсоном в Лас-Вегасе за временный титул. Ждем звонка, его ответа. В Twitter он болтает одно, а в жизни все по-другому», - сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Отметим, что Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.