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Пауль заняла восьмое место в борд-кроссе на Кубке мира, победила австралийка Брокхофф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по сноуборду в Монтафоне (Австрия) состоялись соревнования в борд-кроссе. Россияне не сумели попасть в число призеров.

У женщин среди россиянок лучшей оказалась Кристина Пауль, которая заняла восьмое место. Победу одержала австралийка Белла Бронкхофф.

У мужчин лучшим среди российских спортсменов стал россиянин Николай Олюнин, который занял 13-е место. Первое место у американца Хагена Кирни.

Сноуборд. Кубок мира

Монтафон (Австрия)

Мужчины. Ски-кросс

 1. Хаген Кирни (США)

2. Омар Визинтин (Италия)

3. Алекс Пуллин (Австралия)…

13. Николай Олюнин (Россия)…

30. Андрей Анисимов (Россия)…

44. Александр Гузачев (Россия)

45. Даниил Дильман (Россия).


Женщины. Ски-кросс

1. Белле Брокхофф (Австралия)

2. Хлоя Треспо (Франция)

3. Линдси Джакобелис (США)…

8. Кристина Пауль (Россия)…

11. Мария Васильцова (Россия)…

21. Юлия Лаптева (Россия).

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