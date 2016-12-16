Владимир Габулов: Луческу за короткий срок выстроил игру «Зенита»

Экс-вратарь ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов поделился впечатлениями от первой части сезона 2016/2017 в премьер-лиге.

- Конечно, я следил и за чемпионатом, и за сборной, и за еврокубками. Отметил бы Луческу, который за короткий срок выстроил игру команды, видно, что специалист приложил руку к рисунку игры. При этом я бы не стал выделять кого-то одного из футболистов команды, их игра основана на командных действиях.

Фаворит чемпионата? Я смотрю чемпионат не как болельщик, а как профессионал, и не мыслю такими категориями. Смотрю за действиями команд и футболистов и просто отмечаю для себя некоторые моменты, - цитирует Габулова ТАСС.

Напомним, Мирча Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Румынский специалист подписал контракт по схеме «2+1». В первом матче под руководством экс-тренера «Шахтера» сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (1:0) и завоевали Суперкубок России.

В чемпионате страны петербуржцы занимают второе место после 17 туров, имея в активе 40 очков. Отставание от «Спартака» составляет пять очков. В Кубке России «Зенит» дошел до 1/8 финала, где проиграл «Анжи» (0:4). На групповом этапе Лиги Европы подопечные Луческу одержали пять побед в шести играх и с первого места вышли в 1/16 финала. Соперником «Зенита» на этой стадии турнира будет «Андерлехт».

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