Агент Митрюшкина: «Зенит» не интересовался Антоном

Агент российского вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

- Сейчас к Антону проявляют интерес сразу несколько клубов, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству «Сьона». Насколько я знаю, в этом списке нет «Зенита», мы не ведем диалог с его представителями. Приоритеты остаются прежними, есть перспектива и желание перейти в сильный европейский чемпионат, для этого Антон приложит максимум усилий, — передает слова Череповского «Матч ТВ».

Напомним, что 20-летний Митрюшкин провел в составе «Сьона» 18 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии, пропустив 31 мяч.