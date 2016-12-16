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Агент Митрюшкина: «Зенит» не интересовался Антоном

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Агент российского вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

- Сейчас к Антону проявляют интерес сразу несколько клубов, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству «Сьона». Насколько я знаю, в этом списке нет «Зенита», мы не ведем диалог с его представителями. Приоритеты остаются прежними, есть перспектива и желание перейти в сильный европейский чемпионат, для этого Антон приложит максимум усилий, — передает слова Череповского «Матч ТВ».

Напомним, что 20-летний Митрюшкин провел в составе «Сьона» 18 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии, пропустив 31 мяч.

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