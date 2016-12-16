Александр Легков: Не боюсь доклада Макларена, потому что я чист

Российский лыжник Александр Легков заверил, что дисквалификация после публикации второй части доклада Макларена ему не грозит. Он утверждает, что не употреблял допинг

«На меня идет большое давление, но я ничего не боюсь, потому что знаю правду. Я чист, и я был чист. Я знаю, что для меня не будет никаких последствий. Здесь то же самое, что было летом. Тут нет новой информации. Я уже показал записи всех тренировок перед Олимпиадой в Сочи. Уверен, что FIS все проверит и примет правильное решение по результатам расследования», - цитирует Легкова Aftonbladet.

Ранее сообщалось , что в докладе Макларена был упомянут Александр Легков.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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