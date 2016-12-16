Александр Легков: Не боюсь доклада Макларена, потому что я чист

Российский лыжник Александр Легков заверил, что
дисквалификация после публикации второй части доклада Макларена ему не грозит.
Он утверждает, что не употреблял допинг
«На меня идет большое давление, но я ничего не
боюсь, потому что знаю правду. Я чист, и я был чист. Я знаю, что для меня не
будет никаких последствий. Здесь то же самое, что было летом. Тут нет новой
информации. Я уже показал записи всех тренировок перед Олимпиадой в Сочи.
Уверен, что FIS все проверит и примет правильное решение по
результатам расследования», - цитирует Легкова Aftonbladet.
Ранее сообщалось, что в докладе
Макларена был упомянут Александр Легков.
Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард
Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях
российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были
выиграны россиянами с нарушением правил.
Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов,
которые использовал Макларен в своем расследовании.