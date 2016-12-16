Мартен Фуркад: Моя нетерпимость к допингу никогда не была сосредоточена на России

Французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к российским болельщиками на русском языке.

«Дорогие Русские фанаты, дорогие друзья. Сперва, я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы даёте мне очень много любви и силы, это на самом деле помогает мне достигать новых высот.Сегодня я хочу воспользоваться возможностью поговорить с вами напрямую,без какого-либо фильтра, также без языкового барьера. (именно поэтому я перевёл это сообщение на русский).

Моя история с Россией на самом деле особенная, ваша красивая страна-это именно то место,где я выиграл свой первый титул Чемпиона мира,мой первой Большой Хрустальный Глобус и мои Олимпийские награды. Вместе с получением этих наград, и в течение соревнований, что проходили в России, такие как Гонка чемпионов в Москве, Приз Губернатора Тюменской области или гонки Камчатки, я почувствовал вашу любовь к биатлону больше, чем где-либо.

Вчера я узнал в СМИ историю про допинг в России. Я не верю в заговор, но тем не менее я очень недоволен СМИ, которые до сих пор не сказали правду. Мое заявление заключается в том, что до того, как можно будет что-то говорить, мы должны подождать доказательств. В прошлом было очень много разговоров и заявлений о тех, кто причинял вред спорту без каких-либо последствий в итоге, и поэтому я не хочу, чтобы это случилось снова в том виде спорта, который я правда люблю. В этой истории принятые меры должны послужить примером, потому что в биатлоне было очень много случаев допинга в прошлом; среди мошенников были как русские, так и спортсмены других стран.

Я всегда буду бороться за честный спорт и никогда не соглашусь соревноваться с спортсменами, которые нарушают правила.



Спасибо за вашу любовь, вашу поддержку, ваше доверие и судите меня за то, кем я являюсь и что я делаю, а не за плохой перевод тех предложений, которые я никогда не говорил», - написал Фуркад на своей странице в «Вконтакте».