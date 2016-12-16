Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в США

На этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) проходит этап Кубка мира по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал российский спортсмен Александр Третьяков.

Результат победителя - 1.46,49. Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков опередил на 0,43 секунды канадца Мэтью Антуана, который стал вторым. Третье место в активе Юн Сунь Бина из Южной Кореи. Отметим также, что россиянин Никита Трегубов занял восьмое место.

Скелетон. Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) 1.46,49

2. Мэтью Антуан (США) 1.46,92

3. Юн Сунь Бин (Южная Корея) 1.46,94…

8. Никита Трегубов (Россия) 1.47,90…

22. Егор Веселов (Россия) 54,94.





