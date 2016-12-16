Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиял

Пловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.

- Российских пловцов в Рио часто болельщики встречали не очень приветливо. Как было на чемпионате мира в Канаде?

- Не могу сказать, что канадцы такие уж эмоциональные болельщики, далеко не бразильцы в этом плане. По-особенному они встречали, пожалуй, только своих. А для нас по эмоциям все было спокойнее, этот второй доклад Макларена никак не повлиял, не отразился.

- Внутри команды этот доклад, вообще события по этой теме вы обсуждаете?

- А смысл вообще это обсуждать? - передает слова Красных корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в России 9 декабря. В нем утверждается, что тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

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