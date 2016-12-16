Гюндоган травмировал колено и выбыл до конца сезона
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0) получил разрыв крестообразных связок правого колена и выбыл до конца сезона, сообщает goal.com.
«Это худшая новость за день. Мы потеряли Гюндогана на очень длительный срок. Я разговаривал с ним, он очень сильно расстроен», - сказал Хосеп Гвардиола.
Напомним, в текущем сезона 27-летний немец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей.
Матч
Манчестер Сити - Уотфорд - 2:0 (1:0)
Голы
Сабалета 33 (1:0). Силва 86 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Клиши, Нолито (Навас, 81), де Брюйне (Сане, 89), Гюндоган (Фернандо, 44), Стерлинг, Силва, Туре
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Бритос, Янмат (Саксесс, 60), Холебас, Перейра (Суньига, 30), Капу, Гедиура, Игало, Амрабат, Синклер (Дини, 72)
Предупреждения:
Сабалета, 75 - Прёдль, 21; Капу, 73
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
14 декабря 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция