Гюндоган травмировал колено и выбыл до конца сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0) получил разрыв крестообразных связок правого колена и выбыл до конца сезона, сообщает goal.com.

«Это худшая новость за день. Мы потеряли Гюндогана на очень длительный срок. Я разговаривал с ним, он очень сильно расстроен», - сказал Хосеп Гвардиола.

Напомним, в текущем сезона 27-летний немец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей.