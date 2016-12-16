Тренер сборной Швеции Нильссон: Если будет бойкот из-за российских спортсменов, то мы поддержим его

Главный тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон прокомментировал призыв французского биатлониста Мартена Фуркада к бойкоту в случае участия российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Он отметил, что разделяет такую позицию.

«Вчера мы немного обсудили этот вопрос. Если будет бойкот, то мы его поддержим. Важно бороться с такими явлениями (как допинг)», - цитирует Нильссона sydsvenskan.se.

«В IBU должны заняться этой проблемой и быть строгими в отношении тех, кто обманывает. Это не один или два, а 31 человек. Надеюсь, что у IBU хватит смелости, чтобы дисквалифицировать нарушителей. Если нет, то действовать будут спортсмены.

Если последствий не будет, я буду призывать своих партнеров и других биатлонистов к тому, чтобы не участвовать в соревнованиях. Но я думаю, что IBU все сделает правильно. У них множество доказательств, они должны принять серьезные меры», – сказал ранее Фуркад.





