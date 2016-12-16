Директор «Йокерита»: У клуба сбалансированные финансовые показатели

Директор финского «Йокерита» по международному сотрудничеству Роман Рябков прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба. Он отметил, что клуб не является убыточным.

«Йокерит» является одним из наиболее привлекательных клубов КХЛ, приносит большие доходы от продажи телевизионных прав. Согласно бюджетному плану, это и прочее компенсируется клубу вложениями от инвесторов. В реальности наши финансовые показатели сбалансированы», - цитирует Рябова «Р-Спорт».

Ранее финские СМИ сообщали, что за последние два сезона «Йокерит» понес убытки в размере 28,8 миллиона евро. Команда занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе 62 очка в 39 матчах.





