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Теему Селянне: Сравниться с Лайне по силе броска может только Овечкин

Источник:  ТАССКомментарии

Известный финский форвард Теему Селянне оценил игру новичка «Виннипега» Патрика Лайне в дебютном для него сезоне в НХЛ.

- Лайне всего 18 лет. Не думаю, что я был столь же хорош в его годы. У Лайне сумасшедший бросок, и в нынешней НХЛ таким же умением обладает разве что только Овечкин. Так же мощно бросал Бретт Халл, - цитирует Селянне ТАСС.

Напомним, что на данный момент Лайне является лучшим среди новичков лиги по набранным очкам. В 33 матчах он набрал 26 (17+9) очков.

Добавим, что рекордсменом среди новичков НХЛ по количеству заброшенных шайб за один сезон является Селянне, отличившийся в сезоне 1992/93 76 раз в составе «Виннипега».

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