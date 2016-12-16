Вероника Попова: Рада, что получилось завоевать первую личную медаль на чемпионатах мира

Пловчиха Вероника Попова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после выступления на Кубке Сальникова-2016 оценила выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

- Рада, что получилось взять первую медаль на чемпионате мира. Пока серебряная, хотелось бы и золотую. Здорово, что удалось выплыть из четырех минут, очень этого хотела.

- Сборная России выиграла сразу несколько эстафет. На чемпионате мира именно на них был акцент?

- Эстафета гораздо интереснее сама по себе, выиграли шесть из шести - очень здорово! - сказала Попова в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, на чемпионате мира в канадском Виндзоре 25-летняя спортсменка впервые завоевала медаль в личном заплыве. На дистанции 400 метров вольным стилем Попова финишировала второй. Также представительница Петербурга стала третьей в эстафете (4 по 200 метров вольным стилем).