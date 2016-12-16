Основатель Ad Finem: «Я не знаю, есть ли другая команда с такой же командной «химией», как у нас»

Основатель и совладелец греческой команды Ad Finem по Dota 2 Мариос Папасарантос в интервью cyber.sports.ru рассказал о взаимоотношениях игроков команды, о Гиоргосе «SsaSpartan» Гианнокопулосе и о будущем организации.



«Парни в Ad Finem – это больше, чем друзья, они семья. В прошлом году многие команды распадались или меняли составы. Наши парни остались вместе и продолжали верить друг в друга. Они голодны до побед. Они не хотят быть «суперзвездами» из мира Dota 2. Они хотят побеждать, все они – бойцы. Я не знаю, есть ли другая команда по Dota 2 с такой же командной «химией», как у нас. Вы представить себе не можете наши взаимоотношения: после каждой победы или поражения парни остаются вместе, смотрят повторы этих игр и пытаются понять, что они сделали не так, какие решения были верными и неверными.



Гиоргос – парень, с которым все хотят дружить. Он улыбчивый, постоянно шутит и смеется. Как капитан он пользуется большим уважением: после 10 лет в Dota он точно знает, чего хочет сам и чего он хочет от команды. Он не раз это доказывал и с предыдущими командами. Что вы видите в кабинке игроков – то же самое происходит и за столом у него дома. Вы не представляете себе энергетику этого парня!



Сейчас мы ведем переговоры со множеством потенциальных спонсоров. В последние месяцы многие компании, которые были заинтересованы в инвестициях в киберспорт, не хотели вкладываться в неизвестную греческую команду по Dota 2 и пару игроков в HS. Сейчас же, после года тяжелой работы, у нас полноценная киберспортивная организация и успешная команда по Dota 2. Идея со специализированной атрибутикой так же разрабатывается. Мы открыты для диалога со всеми, кто заинтересован в том, чтобы сделать нашего ЛЬВА самым сильным! Сейчас пришло время углубиться в киберспорт, и в ближайшее время мы планируем создать команды по CS:GO, LoL и OW».



Напомним, что Ad Finem смогла добралась до гранд-финал The Boston Major 2016, где проиграла команде OG со счетом 1:3.



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