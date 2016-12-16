Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия5 : 1Чехия
Гандбол  Голландия26 : 22Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА92 : 76Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Основатель Ad Finem: «Я не знаю, есть ли другая команда с такой же командной «химией», как у нас»

Комментарии

Основатель и совладелец греческой команды Ad Finem по Dota 2 Мариос Папасарантос в интервью cyber.sports.ru рассказал о взаимоотношениях игроков команды, о Гиоргосе «SsaSpartan» Гианнокопулосе и о будущем организации.

«Парни в Ad Finem – это больше, чем друзья, они семья. В прошлом году многие команды распадались или меняли составы. Наши парни остались вместе и продолжали верить друг в друга. Они голодны до побед. Они не хотят быть «суперзвездами» из мира Dota 2. Они хотят побеждать, все они – бойцы. Я не знаю, есть ли другая команда по Dota 2 с такой же командной «химией», как у нас. Вы представить себе не можете наши взаимоотношения: после каждой победы или поражения парни остаются вместе, смотрят повторы этих игр и пытаются понять, что они сделали не так, какие решения были верными и неверными.

Гиоргос – парень, с которым все хотят дружить. Он улыбчивый, постоянно шутит и смеется. Как капитан он пользуется большим уважением: после 10 лет в Dota он точно знает, чего хочет сам и чего он хочет от команды. Он не раз это доказывал и с предыдущими командами. Что вы видите в кабинке игроков – то же самое происходит и за столом у него дома. Вы не представляете себе энергетику этого парня!

Сейчас мы ведем переговоры со множеством потенциальных спонсоров. В последние месяцы многие компании, которые были заинтересованы в инвестициях в киберспорт, не хотели вкладываться в неизвестную греческую команду по Dota 2 и пару игроков в HS. Сейчас же, после года тяжелой работы, у нас полноценная киберспортивная организация и успешная команда по Dota 2. Идея со специализированной атрибутикой так же разрабатывается. Мы открыты для диалога со всеми, кто заинтересован в том, чтобы сделать нашего ЛЬВА самым сильным! Сейчас пришло время углубиться в киберспорт, и в ближайшее время мы планируем создать команды по CS:GO, LoL и OW».

Напомним, что Ad Finem смогла добралась до гранд-финал The Boston Major 2016, где проиграла команде OG со счетом 1:3.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Astralis получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Датский коллектив Astralis получил прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.Александр «DkPhobos» Кучеря: «Это фишка Valve — выпустят героя, который очень силен, чтобы все на него понакупали арканы»Капитан нового состава Team Spirit Александр «DkPhobos» Кучеря в интервью CyberSport.ru рассказал о формировании нового состава, а также поделился мнением о новом патче 7.00 и новом герое Monkey King.Команды по CS:GO помогут нуждающимся семьям ДанииДатский игрок команды Rogue Каспер «cadiaN» Мёллер начал рождественскую кампанию по сбору 40 000 датских крон для поддержки нуждающихся семей Дании.Глава киберспортивного направления Blizzard: «Было бы круто, если бы Криштиану Роналду играл в Overwatch»Глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер в интервью «Чемпионату» рассказал о влиянии футбольных клубов на киберспортивную индустрию.Вице-президент ESL: «Я считаю CS:GO самой здоровой из киберспортивных дисциплин на сегодняшний день»Вице-президент компании ESL Михал «Carmac» Блихарц в интервью сайту Natus Vincere рассказал о соревновательной сцене CS:GO, о развитии дисциплин в будущем, а также поделился мнением о признании киберспорта спортом.iG Vitality стала чемпионом World Cyber Arena 2016Китайский коллектив iG Vitality стала победителем турнира World Cyber Arena 2016 по Dota 2.Cloud9 получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила американская команда Cloud9.Футбольный клуб «Нант» подписал игрока по FIFAФранцузский футбольный клуб «Нант» подписал контракт с игроком по FIFA Винсентом «Vinch» Хоффманом.Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Spirit представила новый состав в дисциплине Dota 2.Гайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьГайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьВ этой статье мы расскажем о пяти картах «Злачного города Прибамбасcка», которые стоит создавать из чародейной пыли в первую очередь.Тимоти «Tims» Рандрап перешел в TnC Pro TeamФилиппинский игрок Тимоти «Tims» Рандрап присоединился к команде TnC Pro Team по Dota 2.Evil Geniuses сыграет с Wings Gaming в плей-офф China Top 2016Сотрудник MarsTV Дмитрий «Mali» Валлетт опубликовал сетку плей-офф турнира China Top 2016 по Dota 2.В Китае приняли закон о регулировании деятельности стримеровМинистерство культуры Китая приняло закон о регулировании деятельности стимеров.Virtus.pro сразится с Fnatic в первом матче ESL One GentingОрганизаторы ESL One Genting 2017 анонсировали распределение команд по группам на турнире.Владислав «SilverName» Синотов стал победителем турнира WCA 2016 по HearthstoneИгрок команды Team Spirit Владислав «SilverName» Синотов cтал чемпионом турнира World Cyber Arena 2016 по Hearthstone.Павел Занозин: Я по-прежнему не уверен, что «Дота» – это спортСпортивный комментатор Павел Занозин на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.Виталий «v1lat» Волочай: У Киева нет арены для Major, за которую будет не стыдноКомментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью Sport Arena прокомментировал предстоящий Major-турнир по Dota 2 в Киеве.ФК «ПСЖ» представил команду по League of LegendsФранцузский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил состав команды по League of Legends.Virtus.pro получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила польская команда Virtus.pro.В CS:GO обновлена модель контртеррориста SASValve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором изменила модель контртеррориста подразделения SAS.