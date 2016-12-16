Гендиректор «Кубани»: Долги перед игроками? У нас непочатый край работы
Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что клуб могут покинуть игроки, так как им не выплачивают долги.
- Мы стараемся улучшать ситуацию, работаем. Но работы этой еще непочатый край. Хотели бы быстрее закрыть долги, но пока складывается все вот так, - сказал Геннадий Крапивка корреспонденту «Советского спорта».
- Выплачивает ли клуб неустойку уволенному главному тренеру Дану Петреску?
- Частично выплатили. Работаем над этим.
Отметим, что «Кубань» сейчас занимает 14-е место в ФНЛ.
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