Гендиректор «Кубани»: Долги перед игроками? У нас непочатый край работы

Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что клуб могут покинуть игроки, так как им не выплачивают долги.

- Мы стараемся улучшать ситуацию, работаем. Но работы этой еще непочатый край. Хотели бы быстрее закрыть долги, но пока складывается все вот так, - сказал Геннадий Крапивка корреспонденту «Советского спорта».

- Выплачивает ли клуб неустойку уволенному главному тренеру Дану Петреску?

- Частично выплатили. Работаем над этим.

Отметим, что «Кубань» сейчас занимает 14-е место в ФНЛ.