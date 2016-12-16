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Сергей Чепиков: Мне говорили, что почти половина сборной Норвегии является астматиками

Источник:  НСНКомментарии

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал список WADA, составленный из 31-й фамилии российских биатлонистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

- Я считаю, что решение будет принимать международная федерация биатлона. Там же список из 31 спортсмена, и в нем есть те, кто уже закончил карьеру, те, кто выступает только на всероссийских соревнованиях. Поэтому я не думаю, что в этом перечне появится кто-то из действующих спортсменов сборной. Но, даже если есть, то нужны доказательства.

Бьорндален никогда не нарушал антидопинговых правил. В сборной Норвегии есть система, разрешающая прием лекарств, содержащих допинг, астматикам. Но их фамилии не разглашаются. Можно узнать только число таких спортсменов, и мне говорили, что почти половина сборной является астматиками, - передает слова Чепикова НСН.

Напомним, что международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31-й фамилии российских биатлонистов, которые употребляли допинг.

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чепиков сергей
чепиков сергей
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