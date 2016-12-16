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Хабиб Нурмагомедов: Сейчас хотел бы драться только с Макгрегором

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем противостоянии с ирландцем Конором Макгрегором.

- Я бы назвал наши отношения с Макгрегором конкуренцией. Никакой ненависти нет, у каждого из нас свой путь. С кем я хотел бы подраться? Когда хотел выступать в UFC, вовсю гремел Жорж Сен-Пьер, это примерно моя весовая категория. Человек-легенда, вот с ним бы и хотел силами помериться. А сейчас хотел бы драться только с Коннором, - сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Нурмагомедов рассказал о своем следующем поединке за временный титул против Тони Фергюсона, который должен состояться 4 марта 2017 года в Лас-Вегасе.

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