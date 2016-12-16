Нурмагомедов лидирует в голосовании на звание лучшего бойца России, следом идут Шлеменко и Янькова

На сайте «Советского спорта» проводится голосование (первый полуфинал) на звание лучшего российского бойца России по итогам 2016 года.

Предлагается выбрать от одного до пяти спортсменов из 17 предложенных. На данный момент лидирует боец UFC Хабиб Нурмагомедов. На втором месте идет Александр Шлеменко (Bellator), на третьем — Анастасия Янькова (Bellator).

Голосование продлится до 20 декабря, после чего стартует второй полуфинал.

Принять участие в голосовании можно ЗДЕСЬ!