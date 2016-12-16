Сергей Карякин посетит матч Евролиги ЦСКА - «Барселона»
Российский шахматист Сергей Карякин посетит матч Евролиги между столичным ЦСКА и «Барселоной», об этом сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.
«Знаю, что Сергей любит баскетбол. Поэтому и пригласил его на матч против «Барселоны», - сказал Ватутин ТАСС.
Напомним, встреча состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Место и дата
16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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