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Сергей Карякин посетит матч Евролиги ЦСКА - «Барселона»

Источник:  ТАССКомментарии

Российский шахматист Сергей Карякин посетит матч Евролиги между столичным ЦСКА и «Барселоной», об этом сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

«Знаю, что Сергей любит баскетбол. Поэтому и пригласил его на матч против «Барселоны», - сказал Ватутин ТАСС.

Напомним, встреча состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.

Матч

ЦСКА - Барселона - 92:76

Место и дата

16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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