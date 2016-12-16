Раноми Кромовидьойо: После допинговых скандалов мое отношение к России и российским спортсменам никак не изменилось

Трехкратная олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо после выступления на Кубке Сальникова-2016 в Санкт-Петербурге в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказала свое отношение к допинговым скандалам с участием российских спортсменов.

- После допинговых скандалов к сборной России, к российским спортсменам и к России в целом многие стали относиться хуже. А вы наоборот снова приехали выступать в нашу страну.

- Знаете, я не так уж часто читаю все эти новости, почти не обращаю на них внимания. Поэтому для меня уж точно ничего не изменилось. Россию я люблю не меньше, чем раньше. А турнир Кубок Сальникова, на который я приезжаю, мне очень нравится. Потому что не так уж часто удается выступать на короткой воде, а соревноваться в таком формате очень важно.

- То есть и с россиянками-пловчихами вы не собираетесь прекращать общаться?

- Не скажу, что раньше делала это часто - я все-таки на русском не говорю (улыбается). Но подчеркну: мое отношение к России и вашим спортсменам никак не изменилось, - отметила Кромовидьойо в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждалось, что тысячи отечественных спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

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