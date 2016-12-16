Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия5 : 1Чехия
Гандбол  Голландия26 : 22Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА92 : 76Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Раноми Кромовидьойо: После допинговых скандалов мое отношение к России и российским спортсменам никак не изменилось

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо после выступления на Кубке Сальникова-2016 в Санкт-Петербурге в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказала свое отношение к допинговым скандалам с участием российских спортсменов.

- После допинговых скандалов к сборной России, к российским спортсменам и к России в целом многие стали относиться хуже. А вы наоборот снова приехали выступать в нашу страну.
- Знаете, я не так уж часто читаю все эти новости, почти не обращаю на них внимания. Поэтому для меня уж точно ничего не изменилось. Россию я люблю не меньше, чем раньше. А турнир Кубок Сальникова, на который я приезжаю, мне очень нравится. Потому что не так уж часто удается выступать на короткой воде, а соревноваться в таком формате очень важно.

- То есть и с россиянками-пловчихами вы не собираетесь прекращать общаться?
- Не скажу, что раньше делала это часто - я все-таки на русском не говорю (улыбается). Но подчеркну: мое отношение к России и вашим спортсменам никак не изменилось, - отметила Кромовидьойо в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингом

Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждалось, что тысячи отечественных спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

«1000 россиян вовлечены в грязные схемы». Все что надо знать о докладе Макларена

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вероника Попова: Рада, что получилось завоевать первую личную медаль на чемпионатах мираПловчиха Вероника Попова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после выступления на Кубке Сальникова-2016 оценила выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиялПловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.Сергей Колмогоров: Оцениваю выступление сборной на ЧМ в Виндзоре сдержанно, спокойно и оптимистичноГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой водеСборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой водеСборная России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде завоевала 14 наград.Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаваниюМужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафетеВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская и женская сборные России.Сборная России победила в комбинированной эстафете в финале ЧМ по плаванию на короткой водеМужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м на чемпионате мира по плаваниюВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в эстафете кролем 4х200 м пробилась женская сборная России.Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временемВ канадском городе Виндзор проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в ВиндзореРоссийские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Красных завоевал серебро чемпионата мираРоссиянин Александр Красных завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Ефимова проведет операцию в ИзраилеОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.ВФП утвердила состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой водеПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что президиум ВФП утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Сальников переизбран на пост президента ВФПДействующий президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников переизбран на этот пост по итогам отчетно-выборной конференции, сообщает «Р-Спорт».Колмогоров хочет остаться на посту главного тренера сборной России по плаваниюГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров будет бороться за то, чтобы остаться на этой работе. Он заявил, что подал заявку на участие в конкурсе на должность.Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мираСборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).Кирилл Пригода: Этап Кубка мира помогает немного отойти от Олимпиады в РиоРоссийский пловец Кирилл Пригода поделился впечатлениями от выступления на московском этапе Кубке мира.Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету на этапе КМСборная России одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Раноми Кромовидьойо
Раноми Кромовидьойовсе новости