Татьяна Акимова: Ставила перед собой задачу отработать по максимуму, но такого не ожидала
Российская биатлониста Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.
«Я сама не верю. Отработала хорошо на рубежах. На первом круге работала с Вирер, на последнем — с Коукаловой, обошла ее после падения спортсменки перед финишем. На первом круге поняла, что мне комфортно работать в темпе Вирер. Ставила перед собой задачу отработать по максимуму, но такого, конечно, не ожидала. Когда тренеры сказали, что иду второй, была в шоке, и прибавила в скорости. Надеюсь, что и в будущем все будет хорошо», - сказала Акимова в эфире «Матч ТВ».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
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