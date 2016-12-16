Татьяна Акимова: Ставила перед собой задачу отработать по максимуму, но такого не ожидала

Вольфганг Пихлер: Проблема с допингом в России исходит от КГБ и правительства, это как в «Джеймсе Бонде»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас работает со сборной Швеции, поделился своим мнением о проблеме допинга в России. Он связал это с работой КГБ и правительства.