Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надо
Главный тренер сборной России по скелетону Данил
Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра
Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в
Лейк-Плэсиде (США).
Но с волнением справился и сделал свою работу как надо! Старт сезона у Саши очень удачный – второе место на первом этапе, победа на втором, сейчас он является лидером общего зачета Кубка мира. Лучше и придумать было нельзя! Тем более, учитывая его опасения из-за того, что последние сезоны он выступал в основном в Европе, давно не был в Северной Америке», - цитирует Чабана «Р-Спорт».
Результат победителя - 1.46,49. Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков опередил на 0,43 секунды канадца Мэтью Антуана, который стал вторым. Третье место в активе Юн Сунь Бина из Южной Кореи. Отметим также, что россиянин Никита Трегубов занял восьмое место.
Мужчины
2. Мэтью Антуан (США)
1.46,92
3. Юн Сунь Бин (Южная Корея) 1.46,94…
8.
Никита Трегубов (Россия) 1.47,90…
22.
Егор Веселов (Россия) 54,94.