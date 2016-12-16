Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надо

Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

«Саша – молодец, прокатился сегодня хорошо! Да, в Лейк-Плэсиде раньше он еще не побеждал. Но после приезда сюда все шло по нарастающей – и тренировочные заезды Третьяков проехал неплохо, и на соревнованиях был на высоте. Он сильно переживал, что давно не был за океаном – в Канаде и Америке.

Но с волнением справился и сделал свою работу как надо! Старт сезона у Саши очень удачный – второе место на первом этапе, победа на втором, сейчас он является лидером общего зачета Кубка мира. Лучше и придумать было нельзя! Тем более, учитывая его опасения из-за того, что последние сезоны он выступал в основном в Европе, давно не был в Северной Америке», - цитирует Чабана «Р-Спорт».

Результат победителя - 1.46,49. Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков опередил на 0,43 секунды канадца Мэтью Антуана, который стал вторым. Третье место в активе Юн Сунь Бина из Южной Кореи. Отметим также, что россиянин Никита Трегубов занял восьмое место.

Скелетон. Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) 1.46,49

2. Мэтью Антуан (США) 1.46,92

3. Юн Сунь Бин (Южная Корея) 1.46,94…

8. Никита Трегубов (Россия) 1.47,90…

22. Егор Веселов (Россия) 54,94.