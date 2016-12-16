Гол Юдина в овертайме принес «СКА-Неве» победу над «Звездой»

«СКА-Нева» из Санкт-Петербурга дома нанесла поражение чеховской «Звезде» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2.

В основное время команды сыграли вничью - 2:2. У армейцев по голу забили Антон Жихарев и Андрей Рычагов, в составе фарм-клуба ЦСКА отличились Георгий Сергеенко и Александр Тимирев. В овертайме победу петербуржцам принес Дмитрий Юдин. Защитник, не играющий в КХЛ с сентября из-за перелома ноги, в трех декабрьских матчах за «СКА-Неву» набрал пять (1+4) очков.

Подопечные Петра Воробьева благодаря этой победе набрали 66 очков и сравнялись по этому показателю с лидером чемпионата ТХК. Беспроигрышная серия петербуржцев составляет пять встреч. Команда из Чехова идет на девятой позиции, имея в активе после 33 игр 54 очка.

Следующие матчи команды проведут на выезде против «Дизеля». «СКА-Нева» сыграет в Пензе 20 декабря, а «Звезда» - 22 числа.