Александр «DkPhobos» Кучеря: «Это фишка Valve — выпустят героя, который очень силен, чтобы все на него понакупали арканы»

Капитан нового состава Team Spirit Александр «DkPhobos» Кучеря в интервью CyberSport.ru рассказал о формировании нового состава, а также поделился мнением о новом патче 7.00 и новом герое Monkey King.



«Как я говорил, я следил за всеми. С некоторыми попадался, играл, смотрел — как они в общении, какой у них образ мышления. Предложений от других команд у меня не было. Возможно потому, что я слишком громко заявил, что ухожу в инактив. Поэтому я всё взял в свои руки и сам написал некоторым организациям, не сидел гордо на месте и не обижался, что меня никто никуда не зовет. Я сам писал, сам стучался в эти двери, и мне ответили. Я поговорил с Team Spirit, и мы решили строить состав вокруг меня. Я рассказал Никите (исполнительный директор Team Spirit) о своих ожиданиях от состава, какие цели он будет преследовать и кто там должен быть — не только в игровом плане. Он со мной согласился, и по этим критериям мы начали собирать по одному человеку. Для меня было важно желание людей играть в этой команде, желание развиваться, начинать с нуля. Потому что некоторые хотят уже прийти на готовое. И ценность игрока, который готов грызть землю с самого начала, для меня выше, чем того, кто будет крутить носом и ждать суперусловий. У тебя не будет крутых предложений, если ты не очень популярен — это решает куда больше, чем скилл. Вокруг кого больше хайпа, того везде и хотят.



Если посмотреть на «мейджоры» и прочие турниры, то можно заметить — мета стала узковата, а игры — довольно однообразными. Не особо интересно смотреть на этих Alchemist, Shadow Demon и Luna. Это нормально, когда мета входит в стагнацию, выходят обновления, после чего в ход идут новые герои. Этим «Дота» и киберспорт круты — они постоянно меняются, возбуждают к себе интерес. Это небольшой стресс для игроков, потому что нужно переучиваться, но в целом — это классно.



А новый патч, который все меняет — это еще лучше. Потому что когда правила одни и те же, и только слегка меняются герои, за 2-3 месяца люди эволюционным путем находят оптимальные комбинации, более имбовые, более простые, и все начинает строиться вокруг этого. От глобальных изменений так просто не отделаешься.



Обычно, когда Valve придумывает нового героя, он очень плохо сбалансирован, просто в мясо, и поэтому на него сразу же предлагают купить аркану — для развлечения. Это способ заработать неплохих денег. Monkey King выглядит сейчас очень сильным, и будет ли место ему на про-сцене — сказать не могу, потому что, как обычно, когда придет время его выпускать и засовывать в CM, выйдет огромный список его фиксов. Как с Arc Warden, например. Это фишка Valve — выпустят героя, который очень силен, чтобы он всем понравился и все за него поиграли, все на него понакупали арканы, а потом его адекватно порежут. Правда, я думаю, что таких героев не нужно добавлять в рейтинг».



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