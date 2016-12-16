Мошкова заняла третье место в гонке преследования на юниорском Кубке IBU
На этапе юниорского Кубка IBU в австрийском Хофильцене состоялась гонка
преследования у юниорок. Третье место заняла российская биатлонистка Екатерина Мошкова.
Победила немка Анна Вайдель. Мошкова проиграла ей 39,8 секунды. Второй стала француженка Миртиль Бегю. У всех призеров по два промаха.
Юниорский Кубок IBU
Хохфильцен
10 км
1. Анна Вайдель
2. Миртиль Бегю
3. Екатерина Мошкова
7. Валерия Васнецова
11. Наталья Ушкина
31. Екатерина Санникова
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