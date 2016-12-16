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Мошкова заняла третье место в гонке преследования на юниорском Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе юниорского Кубка IBU в австрийском Хофильцене состоялась гонка преследования у юниорок. Третье место заняла российская биатлонистка Екатерина Мошкова.

Победила немка Анна Вайдель. Мошкова проиграла ей 39,8 секунды. Второй стала француженка Миртиль Бегю. У всех призеров по два промаха.

Юниорский Кубок IBU

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования. Юниорки

10 км

1. Анна Вайдель (Германия) 31.49,6 (2)

2. Миртиль Бегю (Франция) +33,3 (2)

3. Екатерина Мошкова (Россия) +39,8 (2)...

7. Валерия Васнецова (Россия) +1.01,6 (4)...

11. Наталья Ушкина (Россия) +1.37,9 (5)...

31. Екатерина Санникова (Россия) +4.45,9 (5)

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