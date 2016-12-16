Александр Кравцов: Победа Акимовой – выверенная работа тренерского штаба

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал успех Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

- Победа Акимовой – это нормальная, разумно выверенная работа тренерского штаба, когда люди знают, к чему идут. И когда даже весьма уважаемые комментаторы пытаются руководить тренерским штабом внутри команды, я это не воспринимаю. Каждый должен заниматься своим делом. Один - говорить о том, что происходит на стадионе, чтобы это понимали болельщики, а другие – делать свою работу. Вот это главное в жизни, - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, что россиянка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки у женщин на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Нове-Место (Чехия).

Кубок мира по биатлону

Третий этап

Нове Место (Чехия)

Женщины. Спринт

1. Татьяна Акимова (Россия) 21.58,9 (0)

2. Анаис Шевалье (Франция) + 4,3 (0)

3. Сьюзан Данкли (США) + 5,1 (0)...

31. Ольга Подчуфарова (Россия) + 1.18,9 (1)

32. Анастасия Загоруйкр (Россия) + 1.19,3 (1)...

47. Светлана Слепцова (Россия) + 1.38,3 (2)...

63. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.00,6 (3)