«Шоколадница» будет организовывать питание зрителей на стадионах во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017

Осуществление программы по организации питания зрителей на стадионах в ходе чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка Конфедераций-2017 в России поручено московской компании «АренаФудс Кейтеринг», входящая в группу «Шоколадница». Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Компания «АренаФудс» стала победителем международного тендера, в котором участвовали 15 российских компаний, занимающихся организацией общественного питания. Проект по организации питания зрителей будет включать в себя около 400 постоянных точек питания или более 2200 точек продаж на 12 стадионах и позволит создать около 8000 рабочих мест во время чемпионата мира, а также 86 точек питания и до 3000 рабочих мест во время Кубка Конфедераций в июне-июле следующего года.

«АренаФудс Кейтеринг» входит в группу «Шоколадница», которая была образована в 1994 году и является одной из крупнейших ресторанных компаний в России. На сегодняшний день на 920 предприятиях питания, принадлежащих компании, трудятся более 30 000 человек. Компании принадлежат эксклюзивные права на организацию питания на «Стадионе Спартак» (название «Открытие Арены» на время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 – Прим.Ред.) − одной из арен, где пройдут матчи ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.