«Синара» обыграла «Прогресс», «Динамо» разгромило «Ухту»
В пятницу прошли два матча регулярного чемпионата
российской мини-футбольной суперлиги. «Синара» обыграла «Прогресс», а московское
«Динамо» крупно обыграло «Ухту».
«Синара» одержала победу со счетом 2:1. «Динамо» победило со счетом 8:2. Хет-трик у динамовцев сделал Александр Фукин. На данный момент «Синара» с 27-ю очками идет второй в турнирной таблице. У «Динамо» на два очка меньше и пятое место. 28 очков в 14 матчах набрал «Сибиряк», который идет первым.
Суперлига. Регулярный чемпионат
10-й тур
«Синара» - «Прогресс» - 2:1
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