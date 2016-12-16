Илья Любушкин: С чехами сборная России свои шансы использовала неплохо
Защитник сборной России Илья Любушкин прокомментировал победу сборной России над чехами – 5:1.
- Мне в сборной со всеми играть удобно, - заявил после поединка ярославец Илья Любушкин. – Не скажу, что только с Гавром (Владиславом Гавриковым. – Прим. ред.) играть могу.
- Сборная России играла в тот же хоккей, что и вчера. Но результат совсем другой. В чем причина?
- В матче со шведами у нас тоже было много моментов. Просто мы не забили. А сегодня использовали свои шансы неплохо.
Матч
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук 59:03 (5:1 - бол.).
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция