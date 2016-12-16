Илья Любушкин: С чехами сборная России свои шансы использовала неплохо

Защитник сборной России Илья Любушкин прокомментировал победу сборной России над чехами – 5:1.

- Мне в сборной со всеми играть удобно, - заявил после поединка ярославец Илья Любушкин. – Не скажу, что только с Гавром (Владиславом Гавриковым. – Прим. ред.) играть могу.

- Сборная России играла в тот же хоккей, что и вчера. Но результат совсем другой. В чем причина?

- В матче со шведами у нас тоже было много моментов. Просто мы не забили. А сегодня использовали свои шансы неплохо.