Тотти не поможет «Роме» в матче с «Ювентусом»
Завтра «Роме» предстоит сыграть против «Ювентуса»
в чемпионате Италии. Римлянам в этом матче не сможет помочь их легендарный
нападающий Франческо Тотти.
Как сообщает Football Italia, Тотти заболел и на данный момент работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. Матч против «Ювентуса» он пропустит. Также, скорее всего, пропустит матч и полузащитник Леандро Паредес, который накануне матча не тренировался из-за ушиба.
В текущем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 11 матчей за «Рому» и забил два мяча при шести голевых передачах.
Матч 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Рома» состоится 17 декабря и начнется в 22:45 по Москве
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