Тотти не поможет «Роме» в матче с «Ювентусом»

Завтра «Роме» предстоит сыграть против «Ювентуса» в чемпионате Италии. Римлянам в этом матче не сможет помочь их легендарный нападающий Франческо Тотти.

Как сообщает Football Italia, Тотти заболел и на данный момент работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. Матч против «Ювентуса» он пропустит. Также, скорее всего, пропустит матч и полузащитник Леандро Паредес, который накануне матча не тренировался из-за ушиба.

В текущем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 11 матчей за «Рому» и забил два мяча при шести голевых передачах.

Матч 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Рома» состоится 17 декабря и начнется в 22:45 по Москве