Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия5 : 1Чехия
Гандбол  Голландия26 : 22Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА92 : 76Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тотти не поможет «Роме» в матче с «Ювентусом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Завтра «Роме» предстоит сыграть против «Ювентуса» в чемпионате Италии. Римлянам в этом матче не сможет помочь их легендарный нападающий Франческо Тотти.

Как сообщает Football Italia, Тотти заболел и на данный момент работает по индивидуальной программе в тренажерном зале. Матч против «Ювентуса» он пропустит. Также, скорее всего, пропустит матч и полузащитник Леандро Паредес, который накануне матча не тренировался из-за ушиба.

В текущем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 11 матчей за «Рому» и забил два мяча при шести голевых передачах.

Матч 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Рома» состоится 17 декабря и начнется в 22:45 по Москве

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Пьянич - не икона». Пять сюжетов 17-го тура серии А«Пьянич - не икона». Пять сюжетов 17-го тура серии А«Советский спорт» анонсирует главные интриги очередного тура чемпионата Италии.«Зенит» из-за возможного ухода Витселя нацелился на Ренато АугустоПетербургский «Зенит» рассматривает в качестве замены Акселю Витселю полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» и сборной Бразилии Ренато Аугусто.Братец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грознойБратец Луи. Почему связка Луиса Адриано с Зе Луишем может стать очень грозной«Советский спорт» объясняет, чем Луис похож на Луиша, чем он может быть полезен красно-белым и почему этот трансфер реален.Пауло Дибала: Общаемся с Погба, он до сих пор скучает по «Ювентусу»Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об отношениях с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который покинул туринский клуб минувшим летом.Гамшик ответил отказом на предложение Каннаваро переехать в КитайПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик не намерен покидать итальянский клуб. Об этом сообщает Corriere dello Sport.Крах самурая. Почему дни Хонды в «Милане» сочтеныКрах самурая. Почему дни Хонды в «Милане» сочтеныСоветский спорт» рассказывает, как так вышло и что дальше ждет японца, бывшего когда-то звездой РФПЛ.Спортивный директор «Сассуоло» встретился с Каррерой в МосквеСпортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси посетил Москву, где встретился с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.«Дженоа» обыграл «Фиорентину» в перенесенном матче 3-го тура серии АВ матче перенесенного третьего тура «Дженоа» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Фиорентину» (1:0).«Лацио» хочет продлить контракт с Индзаги до 2019 годаРимский «Лацио» готов предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает портал Football Italia.Витсель согласовал условия контракта с «Ювентусом»Полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает портал tuttojuve.com.«Ювентус» объявил о продлении контракта со СтурароПолузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.Эмери хочет видеть в «ПСЖ» ИммобилеТренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.«Торино» не продаст Льяича в «Спартак»Полузащитник сборной Сербии Адам Льяич не перейдет в московский «Спартак» из итальянского «Торино», сообщает TMW.«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»Руководство «Ювентуса» продолжает поиски усиления центральной линии. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.Помимо «Спартака», на Депая претендует «Рома»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.«Спартак» сделал предложение по приобретению Льяича из «Торино»Итальянский клуб пока отвечает отказами на запросы лидеров чемпионата РоссииМилость дня. Раджа Наингголан выполнил обещание, которое дал маленькой девочкеМилость дня. Раджа Наингголан выполнил обещание, которое дал маленькой девочкеФутболист «Ромы» Раджа Наингголан хорош не только на поле, но и за его пределами.«Зенит» может отпустить Витселя в «Ювентус» зимой за 6 млн евро«Зенит» рассматривает возможность отпустить полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно за 6 млн евро, сообщает Calciomercato.com.«Терек» в Италии может сыграть с «Фиорентиной» и «Удинезе»Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что футболисты его клуба зимой проведут два учебно-тренировочных сбора в Турции и один в Италии.Серия А. 16-й тур. «Фиорентина» обыграла «Сассуоло», «Рома» одолела «Милан» и другие матчиРезультаты матчей 16-го тура чемпионата Италии.

Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Леандро Паредес
Леандро Паредесвсе новости
Франческо Тотти
Франческо Тоттивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости