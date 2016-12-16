Ромен Грожан: Мой первый сезон в «Хаас» прошел потрясающе

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан оценил свой первый сезон в американской команде.

«Как прошёл мой первый сезон в «Хаасе»? Потрясающе! Его итоги многих удивили – и нас в том числе. Были успехи и неудачи, но если оценивать сезон в целом, впечатлён тем, то мы заработали 29 очков, опередив более опытные команды. Сезон завершен, мы надеемся, что он станет для нас началом многих успешных лет в «Формуле-1», но стараемся избегать излишнего оптимизма», - сказал Грожан.

Напомним, по итогам сезона Грожан расположился на 13-й строчке, имея в активе 29 очков, его партнер по команде Эстебан Гутьеррес занимает 21 место, не заработав ни одного очка.