Представитель Аугусто: Интерес «Зенита» - это новость для нас. Мы не получали предложения о переходе
Представитель полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» Ренато Аугусто в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.
- У нас нет никакой информации, это новость для нас. Мы не получали предложения от «Зенита». Я удивлен, - заявил представитель футболиста в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
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Напомним, по информации итальянских СМИ, петербургский клуб рассматривает Ренато Аугусто в качестве замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус». Ранее «Зенит» приобрел у «Атлетико Паранаэнсе» другого бразильского полузащитника Эрнани.
Ренато Аугусто в течение своей карьеры выступал за «Фламенго» (2005-2008), «Байер» (2008-2012) и «Коринтианс» (2013-2015). С января 2016 года чемпион Олимпийских игр в Рио играет в Китае за «Бэйцзинь Гоань». В 23 матчах местной Суперлиги 28-летний бразилец забил четыре гола.