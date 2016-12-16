Представитель Аугусто: Интерес «Зенита» - это новость для нас. Мы не получали предложения о переходе

Представитель полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» Ренато Аугусто в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку.

- У нас нет никакой информации, это новость для нас. Мы не получали предложения от «Зенита». Я удивлен, - заявил представитель футболиста в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Клон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» Эрнани

Напомним, по информации итальянских СМИ, петербургский клуб рассматривает Ренато Аугусто в качестве замены Акселю Витселю, который близок к переходу в «Ювентус». Ранее «Зенит» приобрел у «Атлетико Паранаэнсе» другого бразильского полузащитника Эрнани.