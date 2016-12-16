Анна Богалий: Спасибо Тане Акимовой за такой подарок

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий прокомментировала выступление Татьяны Акимовой. Напомним, что Татьяна стала первой в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место

«Сегодня все сошлось так, как должно было сойтись. Наконец-то, несмотря на все перипетии последних дней, мы все-таки впереди всего мира, нам удалось выиграть женский спринт. Спасибо Тане за такой подарок! Очень приятно видеть вверху протокола российский флаг. Такие неожиданные победы вдвойне приятны.

Ты не то, что не веришь в возможную победу, ты просто ее не ожидаешь. Скорость сегодня была достаточно хорошая с самого начала. Понятно, что есть спортсмены, которые бегут очень быстро. Но Татьяна смогла отстреляться чисто, сохранив при этом скорость до конца гонки. Мы все получили огромный подарок», - цитирует Богалий «Р-Спорт».

Напомним, что для Акимовой это первая победа в карьере. Подробнее с результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.