Олег Знарок: У нас сегодня было очень много удалений
Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.
- Хороший первый период, - оценил Олег Знарок. – Второй период нам не очень удался. Надо сказать, что сегодня у нас было очень много удалений. Но поздравляю всех с победой.
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А с чем связан второй период?
- Наверное, в первую очередь, невыполнение игрового задания. Из-за этого начался сумбур. Так вот все валом пошло. Пытались в паузах исправить ситуацию. Но не получилось. Поэтому просто ждали, когда этот период закончится.
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Поражение от шведов вы объяснили тем,
что они провели гораздо меньше матчей
в своем чемпионате, чем ваши ребята. Но
ведь чехи сыграли столько же, что и
шведы. Может, не в этом дело?
- Просто со Швецией нам не удалось забить больше одной шайбы.
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Оцените, пожалуйста, игру Любушкина и
Гаврикова, - тихо спросил репортер,
и все поняли, что он из Ярославля.
- Да обычно сыграли, - Знарок пожал плечами. Он никогда не дает характеристики своим игрокам после матча.
Матч
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция