Олег Знарок: У нас сегодня было очень много удалений

Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.

- Хороший первый период, - оценил Олег Знарок. – Второй период нам не очень удался. Надо сказать, что сегодня у нас было очень много удалений. Но поздравляю всех с победой.

- А с чем связан второй период?

- Наверное, в первую очередь, невыполнение игрового задания. Из-за этого начался сумбур. Так вот все валом пошло. Пытались в паузах исправить ситуацию. Но не получилось. Поэтому просто ждали, когда этот период закончится.

- Поражение от шведов вы объяснили тем, что они провели гораздо меньше матчей в своем чемпионате, чем ваши ребята. Но ведь чехи сыграли столько же, что и шведы. Может, не в этом дело?

- Просто со Швецией нам не удалось забить больше одной шайбы.

- Оцените, пожалуйста, игру Любушкина и Гаврикова, - тихо спросил репортер, и все поняли, что он из Ярославля.

- Да обычно сыграли, - Знарок пожал плечами. Он никогда не дает характеристики своим игрокам после матча.