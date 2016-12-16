Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачете
После победы в спринтерской гонке в Нове Место (Чехия), где проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону, Татьяна Акимова переместилась на 11-е место в общем зачете.
В тотале Акимова на данный момент – лучшая из россиянок. На последнем месте в нашей команде – Светлана Слепцова.
Кубок мира
Общий зачет
1. Дальмайер - 320
2. Макарайнен - 248
3. Бреза - 227
4. Дорен-Абер - 215
5. Коукалова - 211
6. Хаузер – 202
7. Пускарчикова - 188
8. Хильдебранд - 163
9. Вирер - 158
10. Данкли - 151
11. Акимова - 142
...27. Глазырина - 86
...29. Подчуфарова - 77
...51. Шумилова – 23
…53. Загоруйко – 21
…62. Слепцова - 12
Кубок наций
1. Германия - 2466
2. Франция - 2422
3. Чехия - 2088
4. Россия - 2017
5. Норвегия - 2015
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