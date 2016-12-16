Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачете

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Анаис Шевалье: Очень рада, что сегодня отстреляла чисто Французская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она стала второй, уступив только россиянке Татьяне Акимовой.

Анна Богалий: Спасибо Тане Акимовой за такой подарок Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий.

Александр Кравцов: Победа Акимовой – выверенная работа тренерского штаба Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал успех Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место.

Золото у Акимовой! В женском спринте – суперсенсация от россиянки Россиянка Татьяна Акимова завоевала первую в карьере золотую медаль в спринтерской гонке в чешском Нове Место.

Татьяна Акимова: Ставила перед собой задачу отработать по максимуму, но такого не ожидала Российская биатлониста Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Акимова выиграла спринт на этапе в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Ее победительницей стала россиянка Татьяна Акимова.

Тренер сборной Швеции Нильссон: Если будет бойкот из-за российских спортсменов, то мы поддержим его Главный тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон прокомментировал призыв французского биатлониста Мартена Фуркада к бойкоту в случае участия российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Он отметил, что разделяет такую позицию.

Кубок мира. Нове-Место. Спринт. Женщины. Онлайн Гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону на сайте «Советского спорта».

Мартен Фуркад: Моя нетерпимость к допингу никогда не была сосредоточена на России Французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к российским болельщиками на русском языке.

Виролайнен заняла третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победила немка Хорхлер На этапе Кубка IBU в Обертиллахе (Австрия) состоялась женская индивидуальная гонка. В тройку призеров попала российская биатлонистка Дарья Виролайнен.

Вольфганг Пихлер: Проблема с допингом в России исходит от КГБ и правительства, это как в «Джеймсе Бонде» Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас работает со сборной Швеции, поделился своим мнением о проблеме допинга в России. Он связал это с работой КГБ и правительства.

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Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира в Нове-Место С 13 по 18 декабря в чешском Нове Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Подчуфарова стартует 33-й, Слепцова – 91-й в спринте на Кубке мира в Нове Место Сегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

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