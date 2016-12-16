Анаис Шевалье: Очень рада, что сегодня отстреляла чисто

Французская биатлонистка Анаис Шевалье поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она стала второй, уступив только россиянке Татьяне Акимовой.

«Я многое поменяла после неудачного старта сезона, когда я не ожидала таких плохих результатов. Я очень рада, что сегодня отстреляла чисто. Очень довольна результатом», - цитирует Шевалье официальный сайт IBU.

Напомним, что для Акимовой это первая победа в карьере. Подробнее с результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.



