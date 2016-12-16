Олег Знарок: То, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал

Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.

- Что вам удалось сделать с Ильей Ковальчуком, который неважно проводил прошлый сезон, а теперь будто летает по льду?

- Да ничего. Он сам все сделал.

- Второй матч подряд ваша команда сильно играет с начала матча. Хотите сразу забить быстрый гол?

- Так у нас состав такой, что мы не имеем права играть в откат. Поэтому показываем активный хоккей. А то, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал. Мы всегда стараемся играть так. Другое дело, что сил хватает не всегда.