Олег Знарок: То, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал
Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу своих подопечных над командой Чехии (5:1) в матче Кубка Первого канала.
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Что вам удалось сделать с Ильей
Ковальчуком, который неважно проводил
прошлый сезон, а теперь будто летает по
льду?
- Да ничего. Он сам все сделал.
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Второй матч подряд ваша команда сильно
играет с начала матча. Хотите сразу
забить быстрый гол?
- Так у нас состав такой, что мы не имеем права играть в откат. Поэтому показываем активный хоккей. А то, что мы забросили больше двух шайб – значит, наш план сработал. Мы всегда стараемся играть так. Другое дело, что сил хватает не всегда.
Матч
Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Белов), 5:40 (1:0). Дацюк (Ковальчук), 8:21 (2:0). Ткачёв (Барабанов, Антипин), 11:27 (3:0). Зогорна (Йордан), 27:47 (3:1). Телегин (Светлаков, Ничушкин), 42:58 (4:1). Ковальчук (Светлаков), 59:03 (5:1 - бол.).
Место и дата
16 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция