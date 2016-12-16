Сьюзан Данкли: Я очень рада третьему месту
Американская биатлонистка Сьюзан Данкли
поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Напомним, что она стала третьей, уступив только россиянке Татьяне Акимовой и
француженке Анаис Шевалье.
«Я очень рада третьему месту. На прошлой неделе я заняла 11-е место с чистой стрельбой. Сегодня у меня большой прогресс», - цитирует Данкли официальный сайт IBU.
Напомним, что для Акимовой это первая победа в карьере. Подробнее с результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.
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