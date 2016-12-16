Сьюзан Данкли: Я очень рада третьему месту

Американская биатлонистка Сьюзан Данкли поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она стала третьей, уступив только россиянке Татьяне Акимовой и француженке Анаис Шевалье.

«Я очень рада третьему месту. На прошлой неделе я заняла 11-е место с чистой стрельбой. Сегодня у меня большой прогресс», - цитирует Данкли официальный сайт IBU.

Напомним, что для Акимовой это первая победа в карьере. Подробнее с результатами гонки вы можете ознакомиться здесь.