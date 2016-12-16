Димитрис Итудис: Сегодня случилось много хороших эпизодов, которые позволяют смотреть с надеждой в будущее

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Барселоной» (92:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду с большой победой. Мы очень хорошо играли на протяжении 30 минут, подпортив нашу оборонительную картину только во второй четверти. Проблемы у нас возникли из-за плохого баланса в нападении, за счет которого мы отдали соперникам много легких мячей. Мы не заставляли «Барселону» потеть в защите, превратились в команду одного паса. А мы строим игру на созидании, сериях передач. Во второй половине многие добавили в игре, и мы справились с очень хорошей командой, одержав очередную победу по ходу марафона. Защита работала здорово, при том, что мы поменяли много систем, в зависимости от того, какое сочетание игроков находилось на паркете у нас и у соперников. Сегодня случилось много хороших эпизодов, которые позволяют смотреть с надеждой в будущее. В воскресенье нас ждет еще один важный матч. Важно отметить, что сегодня трибуны были заполнены практически полностью, и это очень помогло», - сказал Итудис.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.