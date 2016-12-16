Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Кристал Пэлас- : -Челси
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Куньлунь- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ювентус- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Буянова: Сотскова полна решимости для того, чтобы бороться на чемпионате России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер 16-летней российской фигуристки Марии Сотсковой Елена Буянова рассказала о настрое своей подопечной перед чемпионатом России. Она сказала, что Сотскова полна решимости выступить удачно.

«Перед Машей стоит сложная задача – выступить на чемпионате России после серии непростых турниров подряд. А национальный чемпионат – самый сложный старт для всех наших спортсменов. Волноваться будут все. Маша – не исключение.

Если она покажет то, что запланировала, баллы у нее, надеюсь, будут хорошими, хотя какие-то цифры мы не загадываем. Она полна решимости для того, чтобы бороться. Готовимся и с интересом ждем соревнований», - цитирует Буянову «Р-Спорт».

Чемпионат России пройдет 22-24 декабря в Челябинске.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Право на ошибку. Евгения Медведева продлила в финале «Гран-при» победную сериюПраво на ошибку. Евгения Медведева продлила в финале «Гран-при» победную сериюЧемпионка мира по фигурному катанию продолжает оставаться непобедимой. В субботу она выиграла финал «Гран-при» - хотя и не без проблем.Медведева победила в финале Гран-при в Марселе, Погорилая – третьяМедведева победила в финале Гран-при в Марселе, Погорилая – третьяВ Марселе (Франция) проходит финал Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.Загадка Медведевой. Репортаж из Марселя о втором дне финала «Гран-при»Загадка Медведевой. Репортаж из Марселя о втором дне финала «Гран-при»Второй день финала «Гран-при» ознаменовался двумя российскими победами и двумя мировыми рекордами. Наш обозреватель – о том, как это было.Медведева после короткой программы захватила лидерство в Финале Гран-приРоссийская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство в финале Гран-при во французском Марселе после исполнения короткой программы, в которой россиянка установила новый мировой рекорд.Осторожно, высокое напряжение! Репортаж с первого дня финала «Гран-при»Осторожно, высокое напряжение! Репортаж с первого дня финала «Гран-при»В четверг стартовал финал «Гран-при» – престижнейший турнир в календаре фигуристов. Обозреватель «Советского спорта» передает из Марселя.Марсельский цветник. Кто станет триумфатором финала «Гран-при»?Марсельский цветник. Кто станет триумфатором финала «Гран-при»?В четверг в Марселе стартует финал «Гран-при» – турнир, который называют мини-чемпионатом мира. Оцениваем шансы российских участников.Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезонРоссийская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.Кто свистит? Как судьи манипулируют оценками в фигурном катанииКто свистит? Как судьи манипулируют оценками в фигурном катанииОбозреватель «Советского спорта» - об эпизодах странного судейства на этапах «Гран-при» нынешнего сезона.Коляда готовит лутц в четыре оборота к чемпионату РоссииРоссийский фигурист Михаил Коляда сообщил, что готовит лутц в четыре оборота к чемпионату России, который станет отбором на чемпионат Европы в Остраве и чемпионат мира в Хельсинки.Шестой прошел. Итоги выступления российских фигуристов на этапах «Гран-при»Шестой прошел. Итоги выступления российских фигуристов на этапах «Гран-при»В минувшие выходные в Японии прошел заключительный, шестой этап «Гран-при». Подводим итоги выступления наших спортсменов на турнирах серии.Мария Сотскова: Выход в финал «Гран-при» – это победа для каждогоРоссийская фигуристка Мария Сотскова поделилась эмоциями от выхода в финал «Гран-при».Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии – это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяПогорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяНа проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.Мария Сотскова: Рада, что установила личный рекордРоссийская фигуристка Мария Сотскова, занимающая второе место после короткой программы на заключительном этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, выразила удовлетворение тем, что ей удалось установить личный рекорд по набранным баллам в данном сегменте соревнований.Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяПогорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяБронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая занимает первое место на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро после короткой программы.Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.Рафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеРафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракетеЗнаменитый специалист – о телах фигуристов, которые надо беречь, о разговоре с Эшли Вагнер и скандальной истории с уходом Нэйтана Чена.Мария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюМария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаюВице-чемпионка Trophee de France – о внезапном волнении в Париже, счастье от работы в группе Елены Буяновой и высоких отношениях с Японией.«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.Медведева выиграла этап Гран-при в ПарижеРоссийская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.

Мария Сотскова
Мария Сотсковавсе новости
Елена Буянова
Елена Буяновавсе новости
Чемпионат России
Чемпионат Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости