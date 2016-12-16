Елена Буянова: Сотскова полна решимости для того, чтобы бороться на чемпионате России

Тренер 16-летней российской фигуристки Марии Сотсковой Елена Буянова рассказала о настрое своей подопечной перед чемпионатом России. Она сказала, что Сотскова полна решимости выступить удачно.

«Перед Машей стоит сложная задача – выступить на чемпионате России после серии непростых турниров подряд. А национальный чемпионат – самый сложный старт для всех наших спортсменов. Волноваться будут все. Маша – не исключение.

Если она покажет то, что запланировала, баллы у нее, надеюсь, будут хорошими, хотя какие-то цифры мы не загадываем. Она полна решимости для того, чтобы бороться. Готовимся и с интересом ждем соревнований», - цитирует Буянову «Р-Спорт».

Чемпионат России пройдет 22-24 декабря в Челябинске.