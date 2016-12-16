Георгиос Барцокас: Если хочешь обыграть ЦСКА, не должен терять столько мячей
Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА (76:92) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы должны лучше играть на протяжении всех четвертей. А играли хорошо только во второй и третьей, а вот в решающий момент совершили восемь потерь. В таких условиях сложно быть стабильными и сражаться. Если хочешь обыграть ЦСКА, не должен терять столько мячей. А так, как мы играли сегодня, с таким баскетболом сложно рассчитывать на победу», - цитирует Барцокаса «Р-Спорт».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Место и дата
16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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