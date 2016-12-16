«Алавес» - «Бетис». Хоакин получил травму и был заменен
Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес был заменен в
конце первого тайма матча 16-го тура чемпионата Испании. Он получил травму.
На 41-й минуте Хоакина заменил бразилец Петрос. Степень серьезности травмы пока неизвестна. В текущем сезоне 35-летний Хоакин Санчес провел 16 матчей за «Бетис» и забил три мяча при четырех голевых передачах.
Матч
Голы
Дейверсон 58 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Камараса, Гарсия М., Фемения, Дейверсон (Сантос, 90), Токеро (Эдгар, 79), Гомес (Гарсия Р., 74)
Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Песселья, Мартинес (Пиччини, 84), Манди, Рамирес, Хоакин (Петрос, 41), Себальос, Кастро, Санабрия (Зозуля, 67)
Предупреждения:
Дейверсон, 18; Камараса, 35; Льоренте М., 53; Эрнандес, 55; Пачеко, 73; Гарсия М., 90 - Себальос, 55; Зозуля, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
16 декабря 22:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция