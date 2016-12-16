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Сидельников победил Агаева и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе Fight Nights

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кирилл Сидельников победил Бага Агаева в главном поединке турнира Fight Nights Global 57, который состоялся в Москве.

Бой проходил в рамках полуфинала Гран-при организации в тяжелом весе. Судьи единогласным решением судей отдали победу ученику Федора Емельяненко.

Теперь Сидельников в финале турнира встретится с Сергеем Павловичем. Победитель этой схватке станет первым чемпионом промоушена в тяжелом весе.

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