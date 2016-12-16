Сидельников победил Агаева и вышел в финал Гран-при в тяжелом весе Fight Nights

Леснар дисквалифицирован на год и оштрафован на 250 тысяч долларов за провал допинг-теста

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар дисквалифицирован Спортивной комиссией штата Невада на один год и оштрафован на 250 тысяч долларов за проваленные допинг-тесты.