Виктор Хряпа: Теодосич еще не до конца готов

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в регулярном чемпионата Евролиги (92:76). Также он оценил игру вернувшегося после травмы защитника Милоша Теодосича.

«Тео еще не до конца готов, несмотря на то, что провел хороший матч. Конечно, он дает много нам в нападении, но физически не до конца готов. Ему нужно набирать форму, тем более график такой плотный. Практически за неделю четыре игры, нужно быть аккуратным», - цитирует Хряпу «Р-Спорт».

В этом матче Теодосич набрал 16 очков и сделал 11 результативных передач.